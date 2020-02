Italia Viva sceglie i suoi coordinatori provinciali per il Savonese

A conclusione della prima Assemblea Nazionale di Italia Viva, sono stati nominati i coordinatori territoriali per ogni provincia: come da Statuto, un uomo e una donna. Nella provincia di Savona sono Danja Stocca, 21 anni, e Matteo Calcagno, 36 anni.

Il Partito ha quindi ora un’organizzazione che si aggiunge al già presente gruppo consiliare del Comune di Savona, con la capogruppo Barbara Pasquali e la consigliera Elda Olin Verney, ed al Sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli ed a tutti gli altri amministratori del nostro territorio.

Saranno settimane intense e di lavoro in vista delle elezioni regionali, ma non mancheranno iniziative ed incontri per presentare le proposte e le idee di Italia Viva. Torniamo dall’Assemblea Nazionale carichi di energia, pronti a metterci a disposizione di un progetto nuovo.