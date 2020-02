Laigueglia, in arrivo 2,5 milioni per la messa in sicurezza del litorale

2,5 milioni di Euro, ammonta a tanto il contributo che la Regione Liguria ha assegnato al Comune di Laigueglia, di certo la somma ricevuta piu' importante di sempre.

Il merito va al progetto che l'amministrazione ha sottoposto alla Regione relativamente agli interventi necessari per la sicurezza dei territori funzionali, altresì alle opere strutturali atte a garantire la piena messa in sicurezza dell’intero litorale e, non ultima, la regimentazione dei rii.

“Laigueglia è una perla nel panorama della costa ligure - dichiara il Sindaco Roberto Sasso dal Verme - di certo ogni sforzo che l'amministrazione mette in atto deve essere rivolto alla tutela di questa bellezza. La volontà dell’amministrazione è appunto quella di mantenere alta la qualità degli standard di vita del nostro borgo e tra questi ovviamente c’è la sicurezza ed è proprio per questo motivo che abbiamo scelto di indirizzare le nostre richieste di finanziamento verso i beni tra i più importanti che abbiamo: il mare e la costa”.

Il Comune aveva già approvato lo scorso anno un progetto di fattibilità per un intervento sul litorale di oltre 6 milioni di euro atto a garantire la sicurezza e il mantenimento degli standard che gli anni passati hanno posizionato Laigueglia tra le spiagge più belle d Italia.

“La resilienza è un concetto fondamentale per la politica territoriale della Regione Liguria e Laigueglia ha fatto suo questo aspetto importante e fondamentale nella gestione de territorio – esordisce l’assessore, l'ingegner Fulvio Ricci – in quanto consente di affrontare i cambiamenti climatici in atto in maniera concreta e positiva. Questo finanziamento e una risorsa importante per mettere davvero mano alla difesa del nostro Borgo dagli eventi marini. Gli ultimi anni ci hanno mostrato che la natura può mostrarsi con effetti dirompenti anche dal mare, anche se la storia ci ricorda che questo è sempre successo, e per garantire il litorale attuale è necessario fare una serie importante di opere strutturali.”

“La zona di levante è certamente quella che necessita di maggiore sforzo così come la protezione del centro storico" conclude l’Assessore Ricci.

Felice di questo importantissimo primo step, l'amministrazione si adopererà, in sintonia con la Regione, al fine di ottenere altri contributi necessari al compimento di questa progettualità, indispensabile per il nostro territorio.