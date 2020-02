Sanità, il Pd Valbormida attacca: "L'assessore Viale chiede altro tempo per vedere i risultati. Cinque anni non sono stati sufficienti?"

"L'assessore alla Sanità Viale chiede altro tempo per vedere i risultati in ambito sanitario. Cinque anni non sono stati sufficienti? Cos'è stato fatto in questo arco di tempo?". Cosi commenta in una nota il Pd Valbormida.

"Poco o nulla.... se non tante promesse e nessun fatto concreto. Le liste d'attesa non sono state abbattute,l' azzeramento del disavanzo è stato rinviato di altri due anni e le fughe per farsi curare in altre Regioni continuano ad aumentare".