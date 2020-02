Savona, Zunato: "Grazie Stefano Mai per riforma agriturismo"

" E' un plauso sentito quello rivolto all'Assessore Stefano Mai per aver aggiornato le norme in materia di agriturismo." Ad affermarlo è l'Assessore allo Sviluppo Economico ed alle Attività Produttive Maria Zunato che spiega:

" Il nostro entroterra, compreso le immediate alture di Savona, è un patrimonio da valorizzare e difendere e queste nuove norme, introdotte dalla Regione, consentiranno da un canto maggiori tutele al turista, in quanto aumenta la percentuale di impiego di prodotti propri o di aziende del territorio regionale e, dall'altro, permetterà un maggiore respiro agli imprenditori agricoli che con l'agriturismo introitano il reddito - spesso scarno - della mera attività agricola, attraverso l'incremento di posti letto e l'estensione delle forme di attività, consentendo anche la creazione di reti d'impresa per la messa a sistema dei servizi."