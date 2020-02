+Europa aderisce ad Azione di Calenda? L'avvocato Gradi replica: "Eletto portavoce nell'assemblea del 24 novembre"

Continua il botta e risposta tra i rappresentanti sull'adesione della formazione +Europa al partito "Azione" di Calenda.

Alla smentita sulla non validità della rappresentanza di Mauro Gradi (LEGGI QUI) è arrivata la risposta dello stesso interessato, con una nota: "I sei gruppi di +Europa che hanno condiviso e sottoscritto il comunicato da Voi pubblicato questa mattina, sono tutti i gruppi +E ad oggi costituiti in Liguria che, all’unanimità, nel coordinamento del 24 novembre dello scorso anno hanno nominato il loro portavoce regionale nella persona dell’avvocato Mauro Gradi come si evince dal verbale dell'assemblea.

Evidentemente la parte lasciata, accecata dal rancore, disconosce e confuta la realtà, come su Savona può confermare il coordinatore Marco Pozzo, già presidente del consiglio comunale savonese”.

Un'ulteriore conferma è poi arrivata dal coordinatore provinciale savonese, Marco Pozzo: "Confermo quanto pubblicato questa mattina sulla vostra testata e quanto replicato dall'avvocato Gradi. Preciso che nel coordinamento dei gruppi liguri del 24 novembre (riunione autorizzata dal coordinamento nazionale) il sottoscritto era presente come erano presenti tutti i coordinatori dei gruppi liguri. Occasione nella quale abbiamo all'unanimità nominato Mauro Gradi portavoce regionale dei gruppi liguri con verbale già ben conosciuto dalla segreteria nazionale".