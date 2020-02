In merito all'articolo pubblicato questa mattina, dal titolo "I gruppi +Europa della Liguria e il loro portavoce regionale Mauro Gradi aderiscono ad Azione di Calenda" (leggi tutti i dettagli QUI) arriva da +Europa questa precisazione:

"I gruppi di +Europa di cui parla il signor Mauro Gradi non sono mai stati formalizzati per carenza di requisiti e Mauro Gradi non è stato portavoce di +Europa in Liguria".