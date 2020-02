Ad Albisola Superiore le prime bottiglie/portacenere di Assonautica (FOTO)

Da Assonautica una soluzione semplice ed economica per il gravissimo problema dei mozziconi buttati a terra: portacenere realizzati utilizzando bottiglie di plastica. I primi due sono stati installati una decina di giorni fa e, considerando che all’interno i mozziconi sono ben visibili, il loro utilizzo risulta evidente.

Sulle bottigliette è stato inserito, oltre al logo del Comune di Albisola Superiore ed a quello di Assonautica, il logo del progetto europeo PORT-5R (gestione sostenibile dei rifiuti nei porti del Mediterraneo) del quale Assonautica è partner. Sicuramente non si tratta di un arredo urbano di classe, ma chi li ha pensati e realizzati ritiene che, impattando visivamente, possano sensibilizzare maggiormente i fumatori su un problema del quale probabilmente molti di loro non si rendono conto. Considerano quasi tutti come “naturale” il gesto di buttare il mozzicone a terra.

Per chi vuole esprimere la propria opinione è stato lanciato un sondaggio sulla pagina Facebook di Assonautica provinciale di Savona. Chi invece vuole proporre nuove idee per la campagna “No mozziconi a terra – il mare ti ringrazia” può scrivere a: addettostampa@assonauticasv.it