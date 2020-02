Albissola, riprendono i lavori per la bretella sull'ex campo da baseball, assessore Silvestro: "Intervento concluso prima dell'estate"

"Settimana iniziata con il sopralluogo, insieme al sindaco, presso il cantiere per la nuova bretella e parcheggi in zona Galaie, i lavori sono ripresi e prima dell'inizio della stagione estiva prevediamo la fine lavori". L'assessore ai lavori pubblici del comune di Albissola Marina Luigi Silvestro ha annunciato la riapertura del cantiere sull'ex campo da baseball albissolese.

Sarà prevista per la confinante area Sat anche lo spostamento verso il lungo Sansobbia lato ponte delle ferrovie, con la realizzazione di un nuovo deposito per i mezzi della raccolta dei rifiuti.

È prevista inoltre una rotonda all'incrocio con via delle Rogazioni, che consentirà di ridurre gli incidenti che molto spesso si sono verificarono causa della scarsa visibilità dello stop di via delle Industrie.

"Per quanto riguarda il verde, in questi giorni abbiamo provveduto ad iniziare il lavoro di riordino e pulizia dell'aiuola di Piazzetta Poggi. Venendo incontro alle richieste dei residenti della zona, nell'aiuola di Piazza S. Antonio abbiamo posizionato all'interno della stessa e lungo tutta la siepe del perimetro una rete per limitare l'effetto accumolo delle cartacce portate dal vento e posizionato un cancelletto per evitare il calpestio continuo dei soliti irrispettosi del decoro urbano; la potatura del "ligustro" in Via dell'Oratorio e della "magnolia" del Giardino del Sole" ha continuato l'assessore albissolese.