Cairo, il mercato settimanale trasloca con il rifacimento di piazza della Vittoria

Un intervento da 1.800.000 euro. Finanziato all'80% dalla Regione mediante uno stanziamento pari a 1.440.000 euro (a valere sul Fondo Strategico Regionale) e al 20% (360 mila euro) con fondi comunali. Sono questi i numeri per il rifacimento di piazza della Vittoria a Cairo Montenotte.

Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini. L'obiettivo è il recupero del ruolo aggregativo e della qualità urbana. Il tutto mediante la ridefinizione degli spazi pubblici. Valorizzando la vita pubblica quotidiana e al contempo, realizzando un opportuno grado di rappresentatività civile esterno al nuovo palazzo comunale in previsione del trasferimento a Palazzo di Città. Come riportato in precedenza dalla nostra redazione, la progettazione è stata assegnata allo studio "Voarino Cairo ingegneri associati".

Nei giorni scorsi intanto, il gruppo consiliare "Cairo Democratica" ha interrogato il sindaco sul futuro del mercato settimanale, destinato a subire uno spostamento.

"Durante i lavori - spiega il primo cittadino Paolo Lambertini - il mercato settimanale verrà posizionato in piazza XX Settembre e piazza Garibaldi. Una location già usata in passato durante l'ultimo restyling di piazza della Vittoria. Terminata la ristrutturazione, anche a seconda delle caratteristiche della nuova piazza, coinvolgeremo tutta l'amministrazione comunale, le associazioni di categoria e i vari uffici per decidere il da farsi. Se riportarlo in piazza della Vittoria o lasciarlo definitamente nella zona del lungobormida".

Per quanto riguarda i lavori, l'amministrazione Lambertini ha stilato un crono-programma di massima: approvazione della progettazione entro la fine di aprile, gara di appalto per la metà di giugno e inizio lavori fissato per il 20 luglio. Una tempistica necessaria per non rischiare di perdere il finanziamento.