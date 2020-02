Calizzano, si lavora per la messa in sicurezza della Sp 490 del Melogno (FOTO)

Lavori in corso per la messa in sicurezza della Sp 490 del Melogno, nel tratto compreso tra Calizzano (località Franchella) e il Colle del Melogno Forte Centrale.

"La strada, in occasione degli eventi atmosferici del novembre scorso, è stata interessata da due gravissimi cedimenti in due tratte distinte e da una frana sopra strada in una terza" spiega con un post su Facebook il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.