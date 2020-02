Mallare riceve un finanziamento per la messa in sicurezza della scogliera del fiume in località Bertoni

Verrà utilizzato per la messa in sicurezza della scogliera del fiume in località Bertoni il finanziamento (pari a 259.500,00 euro) ottenuto dal comune di Mallare nell'ambito del decreto di approvazione del Piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020.

Il documento è stato firmato venerdì scorso in Regione dal presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018 Giovanni Toti.

"Si tratta di un danno che risale all'alluvione del 2018 - spiega alla nostra redazione il sindaco di Mallare Flavio Astiggiano - Un intervento necessario per arginare il rischio esondazione del fiume".