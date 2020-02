Plodio, in arrivo dalla Regione 160 mila euro per la lotta al dissesto idrogeologico

160 mila euro per la lotta al dissesto idrogeologico. E' questo il finanziamento ottenuto dal comune di Plodio nell'ambito del Piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020.

Una somma importante che consentirà all'amministrazione valbormidese di mettere in sicurezza la frana a monte della strada intercomunale Carcare-Biestro in località Sieizi.

Sono invece oltre 290 mila euro le somme urgenze per altri interventi sul territorio comunale, tra cui rientra la frana al piede sempre della strada intercomunale Carcare-Biestro in località Panfri. "Avevamo già ottenuto un finanziamento (e lavori consegnati ndr) per sistemare la strada colpita duramente dall'alluvione del 2016. I recenti eventi atmosferici hanno aggravato ulteriormente lo smottamento raddoppiando la spesa per la messa in sicurezza (140 mila euro)" spiega alla nostra redazione il sindaco Gabriele Badano.

Nell'ultimo periodo, tale strada è stata interessata da limitazioni al traffico durante le allerte meteo (arancione e rossa), prima della chiusura (su ordinanza del comune di Pallare) a seguito delle ultime ondate di maltempo.

"Il nostro è un comune piccolo - spiega il sindaco Gabriele Badano - Per lavori di questa entità, senza lo stanziamento di un finanziamento, avremmo dovuto percorrere la strada dei mutui. Come tra l'altro, richiesto da qualcuno. Una soluzione però alquanto controversa perché avrebbe creato ripercussioni importanti sul bilancio comunale, precludendo tra l'altro alcune azioni amministrative. La nostra storia parla chiaro. Nel precedente mandato e contiamo di proseguire cosi, non abbiamo mai aumentato le tasse. Il nostro motto è chiaro: sistemeremo il tutto senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini".