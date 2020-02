Carcare, prende la multa e insulta un agente della polizia locale: operaio rischia una denuncia

Si è infuriato per una contravvenzione all'autocarro parcheggiato irregolarmente senza autorizzazione in area pedonale. Ora un giovane operaio rischia una denuncia per aver ingiuriato un agente della polizia locale che stava eseguendo l’ordine di servizio giornaliero.

Il fatto di cronaca è accaduto nel primo pomeriggio di giovedì scorso, all'interno del centro storico di Carcare, dove l'operaio stava eseguendo alcuni lavori edili.

L'increscioso episodio ha interrotto il quieto vivere della cittadina calasanziana, tanto da far intervenire sul posto anche il comandante della polizia locale. Gli animi sono stati calmati dall'ufficiale. E dopo alcuni minuti, la situazione è tornata alla normalità.