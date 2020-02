Finale, i ladri colpiscono ancora. Nel mirino stabilimenti balneari ed altre attività del centro

Un'altra serie di furti e tentate effrazioni si è verificata nella notte appena trascorsa, tra lunedì e martedì, a Finale Ligure, dopo quella dello scorso 21 gennaio.

Se infatti durante la scorsa spaccata a subire la sgradita intrusione erano stati un bar ed un ristorante, stavolta nel mirino dei ladri sono finite diverse tipologie attività, dagli stabilimenti balneari ad una libreria. I malfattori hanno colpito in svariati contesti ed in zone differenti, dal lungomare Migliorini fino alle centralissime via Bolla e via Pertica, a Finalmarina.

Saracinesche forzate ai Bagni Atlantic, un vetro rotto ed alcuni serramenti danneggiati ai Bagni Boncardo è quanto accaduto ai bagni marini. Tentativi di effrazione che, stando ai primi riscontri, non hanno portato a furti di materiale di valore, così com'è successo al Bar Milano, dove i malintenzionati si sono limitati ad entrare nel dehor.

Decisamente peggio è andata ai titolari della libreria Centofiori, che all'apertura giornaliera hanno trovato un vero e proprio pandemonio all'interno della loro attività. Dopo aver forzato e danneggiato i serramenti e la serratura del negozio, gli scassinatori si sono introdotti nell'attività di via Ghiglieri ed hanno ottenuto un cospicuo bottino.

Sull'accaduto stanno indagando i militari dell'Arma dei Carabinieri della stazione finalese, in collaborazione con gli agenti della Polizia locale e l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza appostate nel centro cittadino.