Variante Pieve di Teco-Ormea: una risorsa economica importante anche per il comprensorio albenganese (FOTO e VIDEO)

“Il traforo di valico "Armo-Cantarana" è un'opera di prioritario interesse per le economie liguri e piemontesi, di cui popolazione, imprenditori e operatori economici attendono da tempo la realizzazione e la piena funzionalità. – spiega Pasquale – Porterà un sostanziale miglioramento dei collegamenti tra il basso Piemonte, l'imperiese, il Savonese, tutto il Ponente ligure e la vicina Costa Azzurra, incrementando considerevolmente potenzialità e funzionalità di un corridoio strategico che collega l'Europa al Mediterraneo. Si tratta di un'opera frutto di un'attenta progettazione, che garantirà riduzione dei tempi di percorrenza, aumento della sicurezza e della capacitò dei flussi di traffico di persone e merci, riduzione dei consumi e tutela della naturalità del paesaggio e dell'ambiente idrico. Un sogno che potrebbe diventare realtà entro il 2025!”

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Tra i vari progetti legati a viabilità e infrastrutture (Albenga-Carcare-Predosa, raddoppio ferroviario) questo è quello che più facilmente avremo la possibilità di vedere realizzato. Si tratta di un intervento importantissimo sia per il turismo che per il commercio con il basso Piemonte che porterà notevoli vantaggi per tutto il Ponente Ligure".

La strada statale "n. 28 del Colle di Nava" nasce formalmente il 17 maggio 1928, con la legge 1094 del Regno d'Italia che istituiva l'Azienda Autonoma Statale della Strada, oggi Anas.