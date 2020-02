Al via la decima edizione del "Finale Multi Sport Event"

Il Consiglio Giovanile della Pro Loco di Gorra e Olle è lieto di comunicare che si è dato il via a questo decimo evento denominato “Finale multi sport event”. E' questo un progetto che si rivolge a tutti i giovani del finalese e dei paesi vicini a noi legati da vincoli di sincera amicizia e collaborazione, alimentando l’entusiasmo e la voglia di riuscire propria delle giovani età.

"Ci guida la voglia di conoscerci meglio, di stringere nuovi rapporti di amicizia e di muoverci ed operare in quel mondo meraviglioso che è il volontariato - spiegano dal Consiglio Giovanile della Pro Loco di Gorra e Olle - L’amministrazione comunale e la Polisportiva di Finale Ligure ci hanno assicurato il supporto logistico. Inoltre, la Polisportiva del Finale, grazie all'impegno del suo Presidente Stefano Schiappapietre, da anni affianca la Pro loco di Gorra e Olle nell'organizzazione di tutto l'evento. Grande merito va anche agli insegnati di educazione fisica che preparano e guidano i ragazzi".

"Verranno assegnati il Trofeo per la scuola che ha ottenuto complessivamente il maggior punteggio tra tutte le discipline sportive ed i premi per i primi 3 classificati di ogni torneo. Quest'anno verrà messo in palio un nuovo trofeo offerto dalla "Casanova acque minerali", in quanto lo scorso anno il Liceo Issel di Finale Ligure, avendo vinto le ultime tre edizioni si è aggiudicato definitivamente il "Finale Multi Sport Event". La premiazione sarà poi una nuova occasione per ritrovarci tutti assieme ed organizzare una giornata di festa alla quale ci auguriamo possa partecipare anche il nostro Sindaco ed i dirigenti della Polisportiva del Finale".

"Alla manifestazione di quest'anno oltre alla squadra della nostra Pro Loco hanno aderito il Liceo Issel, L'alberghiero A.Migliorini, L'IPSIA Leonardo da Vinci ed il Falcone di Loano - proseguono - Presso le palestre dei vari istituti scolastici sono già iniziati i tornei interni che porteranno le rappresentative dei partecipanti ad incontrarsi nella giornata finale prevista per la mattina del 23 marzo p.v. nel palazzetto A.Berruto di Finale Ligure (ingresso libero per tutti)".

"Le 5 squadre partecipanti si incontreranno in tornei misti maschi/femmine under 20 nelle seguenti specialità sportive: tennis tavolo doppio misto, staffetta 4x50 (2 maschi e 2 femmine per squadra), pallavolo (3 maschi e 3 femmine sempre in campo) - conclude - Siamo certi che anche questa edizione si svolgerà nel clima sportivo e gioioso riscontrato negli anni scorsi e danno a tutti appuntamento per la giornata delle finali che come detto è fissata per il 23 maggio".