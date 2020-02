Il cantautore valbormidese Sereno ospite a Radio Onda Ligure 101

Oggi su Radio Onda Ligure 101, dalle 13 alle 14, appuntamento a carattere musicale con i nostri ospiti in studio.

Il protagonista è Sereno, giovane artista della Valbormida che ha da poco pubblicato il suo nuovo lavoro “Bellissimo”: ce lo presenterà, e in collegamento con noi avremo il sindaco di Carcare Cristian De Vecchi e il leader dei Buio Pesto Massimo Morini.

La trasmissione come sempre si può ascoltare su frequenza in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store.