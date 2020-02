Noli, l'Anpi e la Filarmonica "Amici dell’Arte" replicano lo spettacolo "La Memoria e l'oblio"

L’ANPI, sezione di Noli, unitamente alla Filarmonica “Amici dell’Arte” di Noli e Teatro Defferrari, vista la straordinaria partecipazione ed il successo di pubblico e di critica dello spettacolo "La Memoria e l'oblio", prodotto in occasione del Giorno della Memoria - 2020, vista la disponibilità degli artisti e dei tecnici e dispiaciuta per non aver potuto accogliere tutte le richieste di partecipazione che sono andate oltre i 70 posti a disposizione del Teatro, hanno deciso di replicare lo spettacolo.

L'appuntamento è fissato per venerdì 7 febbraio alle ore 21 con Maria Serrao e Maurizio Marchetti. Musiche dal vivo a cura del “Mal D'Estro", trio di tecnici audio e luci Mauro Barbieri e Paolo Giusto. Ingresso gratuito.

Si consiglia la prenotazione alla mail segreteria@filarmonicaamicidellarte.it

Descrizione spettacolo - Duro, toccante, accorato e disperato, ma assolutamente necessario ! Questo è quanto ci suggerisce il cuore pensando allo spettacolo che ha allestito il Teatro Defferrari grazie alla generosa partecipazione degli attori Maria Serrao e Maurizio Marchetti e dei musicisti del “Mal d’Estro” Trio (Alessandro Delfino, Bruno Giordano, Claudio Massola). Venerdì 7 febbraio, alle ore 21, presso il Teatro Defferrari di Noli, assisterete alla replica dello spettacolo che ci presenterà una incredibile “lotta tra il bene e il male” in un racconto che non è un film horror ma la cruda realtà dei fatti di ieri… e purtroppo di oggi. Lo spettacolo infatti vuole portare in scena la drammatica testimonianza di chi ha vissuto e non dimentica cosa sono stati i Campi di Concentramento e la Shoah, ma anche gettare uno sguardo più che preoccupato sul fenomeno del negazionismo e sui rigurgiti dei sentimenti razzisti e nazisti che stanno attraversando l’Europa e l’Italia. L’ingresso è gratuito grazie alla generosa disponibilità degli artisti, dell’ANPI sezione di Noli, del Teatro Defferrari e della Filarmonica “Amici dell’Arte”.