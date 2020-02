Savona, sabato 8 febbraio "Guitar of legend–Groove Monkey" al Teatro Sacco

“Guitar of legend – Groove Monkey” in concerto con la narrazione di Alfa e Mr. Rock sabato 8 febbraio ore 21 al Sacco di Savona. I segreti, le storie, le canzoni, i personaggi della musica che hanno infiammano gli animi di tutte le generazioni dagli anni 60 ad oggi. soul/rock/blues experience. Lo spettacolo sarà incentrato su personaggi, stii musicali e canzoni della storia della musica dall’inizio ad oggi.

Lo spettatore sarà immerso nelle atmosfere di quegli anni grazie ai racconti di Alfa e Mr. Rock accompagnati dalla musica dei Groove Monkey che interpreteranno in una maniera unica e estremente coinvolgente, i classici e non solo della musica Rock, con esibizione di brani integrali o accenni a rif, per ricostruire con la musica uno squarcio di storia e capire come uno di questi grandi capolavori veniva creato.

Prima e durante l’esibizione , vi sarà lo splendido commento tecnico da parte dei due Speaker radiofonici Alfa e Mr. Rock che racconteranno la storia, gli aneddoti, i luoghi di quella musica, per un concerto musico/culturale. Il gruppo presenterà brani incentrati molto sul lato chitarristico che hanno scritto la storia del genere Rock/Blues mondiale: Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Albert King, John Mayer, Kenny Wayne Shepherde passando anche attraverso le interpretazioni più moderne di band che hanno saputo comporre quei riff e temi musicali così importanti per la musica, che sono diventate delle vere icone musicali e leggenda come The Beatless, Rolling Stones, U2 (Rattle and Hum), David Bowie e anche cantanti e band Italiane che hanno saputo rivoluzionarsi o rivoluzionare il panorama musicale italiano di quei periodi, quali Battisti, Fossati, De Gregori e molti altri. Il tutto per seguire un filone musicale che ricalcherà le origini della musica, dal Soul/Blues di Robert Johnson (soprannominato il chitarrista “del diavolo”) per arrivare a quei gruppi che hanno fatto da spartiacque tra la musica di oggi e quella del passato… U2 (Rale and Hum) e molti altri.

GROOVE MONKEY - Il gruppo nasce nel 2015. La Band è formata da Matteo Garbarini Voce e chitarra del trio, Fabio Oliva al Basso e Filippo Piluso. Tra i riconoscimenti della Band vi sono la vittoria del Poppi Contest (concorso musicale) , ed aver cavalcato diversi palchi importanti per la musica tra i quali, aver aperto la 10° edizione dell’Alemante Festival, aver suonato come band rappresentante del blues italiano al Salone Nautico 2016 ed aver fatto parte di un progetto musicale con le radio locali per promuovere la musica soul e rock nei principali palchi e manifestazioni a tema.

Tutti e tre i musicisti vantano una forte esperienza in ambito musicale e di studi didattici con collaborazioni pluri decennali nel mondo della musica professionale.

Più nello specifico Matteo Garbarini (endorser per NDS music), con la propria personale interpretazione dei brani di Hendrix, verrà scelto alla Fiera Internazionale della Musica assieme ad un ristretto gruppo di chitarristi di fama nazionale ed internazionale, per suonare davanti alla leggenda vivente Eddie Kramer, storico produttore di Jimi Hendrix, dei Beatles, dei Led Zeppelin, dei Rolling Stones e molti altri, venuto dagli States per consacrare una serata di musica magica in onore del grandissimo chitarrista Jimy Hendrix.

(Matteo Garbarini, collabora con artisti di fama nazionale con la quale ha registrato dischi e colonne sonore per film).

I Groove Monkey portano avanti questo importante risultato, rivisiteranno nel loro repertorio dei brani del famoso chitarrista. Il genere musicale proposto viene definito “New American Blues/Rock Music”, nella scaletta vengono proposti brani di chitarristi che hanno scritto la storia di questo genere: Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Albert King, John Mayer, Kenny Wayne Shepherde e molti altri…

Lo scopo della formazione di questo inedito terzetto è quello di portare a conoscenza un repertorio di artisti di fama internazionale che spesso il pubblico conosce più per sentito dire che per reale conoscenza.

La Band è stata selezionata dall’etichetta discografica Maia Record come gruppo di punta nel genere Rock/Blues tra i suoi numerosi artisti.

La band in pochissimo tempo è riuscita a ritagliarsi importanti traguardi musicali, vincendo il noto Concorso Poppy Contest Festival nel 2016, sempre in state sono stati selezionati come band di punta del sabato sera per il Savona Rock Festival in Fortezza organizzato dal Comune.

Moltissime le date svolte per i Comuni di tutta la Liguria e del Nord d’Italia, con un concerto dedicato sul prestigioso palco del Salone Nautico Internazionale di Genova edizione 2016.

Sempre nello stesso anno la Xavier, un’azienda di strumenti musicali straniera (Fondata da un ex ingegnere Gibson) il 12 settembre ha messo sotto contratto Matteo Garbarini come endorser per il mercato italiano delle sue chitarre.

Nel 2017 vengono selezionati da Radio Savona Sound per una serie di concerti nelle piazze liguri con lo spettacolo “Guitar of Legend”.

Nel 2017 vengono invitati al programma FIM Educational con un’esebizione live davanti ad oltre 1500 bambini provenienti da tutte le scuole d’Italia allo scopo di promuovere la musica suonata dal vivo.

Nel 2018/19 portano in giro nelle piazze dei comuni rivieraschi, lo spettacolo dedicato a Battisti ottenendo un grandissimo riscontro e apprezzamento da parte delle amministrazioni Comunali.

Sempre nell’estate aprono l’Alemante Festival davanti a 12.000 persone

Attualmente sono in lavorazione al disco per la Maia Group.