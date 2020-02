Righello (Pd): "Carenza anestesisti, oltre 100 operazioni rinviate al Santa Corona"

Mauro Righello, vice capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, fa il punto su alcune problematiche della sanità nel Savonese: "Dopo la privatizzazione degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga – di cui il Pd ha chiesto la revoca – e la chiusura di molti ambulatori territoriali, oggi un’altra pessima notizia mina la tenuta della sanità ligure e in particolare dell’Asl 2 savonese: il rinvio di oltre 100 operazioni al Santa Corona di Pietra Ligure per la carenza di medici anestesisti.

Un fatto gravissimo, che riguarda molti malati oncologici e a cui l’assessore Viale deve porre subito un rimedio. Questa carenza di personale ha determinato la chiusura per 15 giorni delle 3 sale operatorie del Santa Corona e il rischio è che la situazione si aggravi nei prossimi mesi.

La Giunta ligure deve prendere subito dei provvedimenti che riportino alla normalità la situazione. Serve un riequilibrio degli organici della sanità nell’Asl 2. Ho appena presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere una rapida soluzione".