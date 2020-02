Mancano ortopedici, oculisti e un pronto soccorso dentistico al San Paolo: mozione di Noi per Savona

Assenza il sabato e la domenica e nei festivi sul territorio comunale di un servizio di pronto soccorso nella specialità di Odontoiatria e all'ospedale San Paolo di uno specialista ortopedico - traumatologo presente al pronto Soccorso e neanche di un oculista.

Nel prossimo consiglio comunale di giovedì 6 febbraio il gruppo consiliare Noi per Savona presenterà una mozione, che ha come firmatari tutti i gruppi di minoranza, con richiesta al sindaco Ilaria Caprioglio e alla Giunta di attivarsi con l'ASL 2 e l'Ordine dei Medici perché venga garantito in ogni Distretto sanitario un ambulatorio (pubblico/privato) aperto nei periodi di fine settimana e festivi per la specialità di odontoiatria ed attivarsi perché venga garantito al Pronto Soccorso del San Paolo nei periodi di fine settimana e festivi la presenza in guardia attiva degli specialisti di Ortopedia- Traumatologia e venga attivata la reperibilità per l‘ Oculistica.

"Presentiamo questa mozione a seguito di numerose segnalazioni di cittadini savonesi e tenendo conto della pesante presenza turistica nel Comprensorio" spiega Mauro Dell'Amico, capogruppo di Noi per Savona.

Noi per Savona ha poi chiesto anche la presenza un ambulatorio pubblico aperto nei periodi di fine settimana e festivi che gestisca le più lievi problematiche (codici bianchi), l'utilizzo di tutti gli specialisti presenti in organico dell ́ASL 2 a prescindere dalla sede ospedaliera dove sono in organico, vista la perdurante difficoltà di reperire gli specialisti sul territorio nazionale oltre alla richiesta che per i pazienti ricoverati al San Paolo che necessitano di diagnosi e/o cura di chirurgia vascolare, chirurgia toracica, chirurgia vertebrale, pneumologia, angiografia e gli ictati, siano organizzate équipes itineranti, come recentemente ha proposto la vicepresidente regionale e assessore alla Sanità Sonia Viale in relazione alla Gastroenterologia.