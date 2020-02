Protezione civile Andora: 332 interventi compiuti nel 2019

332 interventi in un anno, 8847 km percorsi per un totale di 854 ore di lavoro sul territorio. È il Bilancio 2019 presentato del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora.

Le allerte meteo hanno tenuto impegnata la squadra in vari turni per ben 159 ore in cui hanno percorso più di 1900 km in perlustrazione del territorio.