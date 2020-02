Albenga, rischio alluvioni, presentati i risultati del progetto Proterina-3Évolution

Oggi a Genova si è tenuta la presentazione dei risultati relativi al progetto Proterina-3Évolution. Il progetto Proterina-3Évolution, della durata prevista di 36 mesi (dal 15 Gennaio 2017 al 14 Gennaio 2020) ha una dotazione finanziaria complessiva 6.053.800,96 euro, di cui 5.145.730,82 euro provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Per il Comune di Albenga, uno dei Comuni Piloti per la Regione Liguria era presente il vicesindaco Alberto Passino ed una delegazione di giovani che hanno partecipato al progetto.

Afferma il Vicesindaco:"Oggi si è tenuto l'evento conclusivo, con la presentazione dei risultati, del progetto Interreg Proterina-3Évolution che vede come capofila la Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale) . Il progetto è finalizzato a migliorare la capacità delle istituzioni di prevenire e gestire, congiuntamente, il rischio alluvione. L'obiettivo generale è rafforzare la capacità di risposta del territorio al rischio alluvioni attraverso la "costruzione" della consapevolezza delle istituzioni e delle comunità".

"Questo progetto che coinvolge Costa Azzurra, Sardegna, Liguria e Toscana e che vede Albenga tra i comuni pilota per la regione Liguria,- continua Passino - porterà a diversi risultati: una revisione del Piano di Protezione Civile nel quale verranno recepiti tutti i suggerimenti che sono scaturiti dagli incontri e dai tavoli di lavoro ed alcuni interventi concreti.

Ad aprile, a tal proposito, si dovrebbero andare ad individuare le ditte che grazie ai fondi stanziati per il progetto andranno a riporgettare e realizzare le nuove "barriere waterproof" da istallare in caso di allerta arancione o rossa per la difesa idrogeologica del territorio.

Albenga è stato uno dei Comuni pilota per la Liguria e, per questo, grazie alla collaborazione di CIMA, ha già sviluppato queste tematiche e raccoglierà tutti gli spunti e le migliorie che sono scaturiti dagli incontri nella revisione del piano protezione civile.

Inoltre, nei prossimi mesi verranno assegnate al Comune le nuove barriere a difesa del Centro Storico che andranno a sostituire le tavole di legno che, in caso di allerta, vengono poste alle porte del centro storico. Il nuovo sistema waterproof garantirà una tutela migliore del cuore della nostra città anche nel caso, che naturalmente ci auguriamo possa non verificarsi mai, di esondazione del fiume Centa".

Il vicesindaco conclude Alberto Passino conclude: "Un ringraziamento particolare va alle scuole, ai volontari protezione civile e agli uffici del comune, ed in particolare a quello di protezione civile, per il completamento delle fasi che hanno sviluppato il progetto su Albenga."