Bullismo e social: i carabinieri incontrano gli alunni delle medie di Ortovero (FOTO)

Altro “blitz” da parte dei carabinieri nelle aule scolastiche, ma ad attenderli c’erano gli alunni delle classi di 1°, 2° e 3° media del plesso scolastico “Sandro Pertini” di Ortovero, accompagnati dai rispettivi insegnanti.

Una folta platea in fibrillazione ha dato il benvenuto ai militari dell'Arma. In un clima di calorosa accoglienza, di piacevole sorpresa, di stupore, curiosità, interesse, entusiasmo e attenzione, ha avuto luogo un simpatico confronto.

Uno scambio di idee. Una sorta di dibattito nel corso del quale si è discusso di bullismo, cyberbullismo, sull'uso del cellulare e sulle insidie che si nascondono nell'utilizzo dei social. Dopo aver fatto cenno anche a qualche fatto di cronaca, molto noto per la gravità dei fatti e i protagonisti, qualcuno, a titolo esemplificativo, ha rappresentato qualche fatto spiacevole, subito risolto e superato, accaduto nell'uso personale del cellulare.

Gli alunni pensavano di assistere ad una lezione, dove i carabinieri fossero saliti in cattedra ad insegnare, invece li hanno visti calarsi nei banchi, a girare, camminare, fare qualche battuta, a fermarsi a dialogare con tutti, rimuovendo quella barriera che non avrebbe fatto raggiungere l’obiettivo: instaurare un semplice rapporto umano e suscitare simpatia e fiducia nelle istituzioni.

“Un modo per stare accanto e in mezzo alla gente, l’ho definito - spiega in una nota il Comandante della Compagna carabinieri di Alassio, maggiore Massimo Ferrari - I ragazzi anziché assistere ad una lezione teorica hanno avuto l’opportunità di fare un tuffo nella cultura della legalità e della democrazia insieme a chi tutti i giorni si occupa di questo. Riteniamo che questo incontro assuma un grande valore pedagogico ed educativo".

L’incontro è terminato con la foto ricordo e la promessa, da parte degli alunni, di ricambiare la visita, presentandosi un giorno presso il Comando della Stazione di Villanova d’Albenga e la Compagnia di Alassio per conoscere ancora da vicino i loro carabinieri.

Alla giornata odierna ha preso parte il Comandante ad interim Maresciallo Capo Davide Chiaia e il Vicebrigadiere Cristina Pampalone, da poco arrivata al Comando della Stazione.