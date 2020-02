Caso Toscani, la replica del fotografo arriva su Twitter: "Solamente la cattiveria può strumentalizzare una cosa simile"

“Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”. Così Oliviero Toscani a Un giorno da pecora ha fatto riferimento al crollo del Morandi del 14 agosto 2018.

Ma sul suo profilo Twitter qualche ora fa ha replicato a tutti gli attacchi che gli sono giunti in queste ultime ore dopo le sue parole: “Mi dispiace che parole estrapolate e confuse possano far pensare una follia come quella che a me non interessi nulla del ponte. Solamente la cattiveria può strumentalizzare una cosa simile. A me come a tutti quella tragedia interessa e indigna, ma è assurdo che certi giornalisti ne chiedano conto a me”.

Una frase, quella sul Ponte Morandi, aveva stupito i conduttori della trasmissione radiofonica, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, e che non è apparsa come una delle tante provocazioni cui ci ha spesso abituati il fotografo, ma un’affermazione seria.

Infatti arriva dopo la foto scattata a Fabrica, nel trevigiano, con i giovani delle Sardine, in cui è immortalato anche Luciano Benetton, che del centro culturale è il direttore.

L’immagine, come tutti sanno, ha suscitato le reazioni di alcune parti politiche, tanto che il movimento ha definito “un’ingenuità” lo scatto con Benetton, che è azionista di Autostrade: per questo Toscani si è sentito in dovere di sottolineare che “Noi come Fabrica con Autostrade non abbiamo proprio niente da fare” e “ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola, non mi interessa questa storia”.