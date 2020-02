Sanremo2020, il savonese Loris Lombardo sul palco dell'Ariston con il suo handpan

Non è passato inosservato il suono speciale dell'handpan sul palco dell'Ariston ieri sera durante l'esibizione di Emma Marrone.

A suonarlo il percussionista savonese, abitante a Stella, Loris Lombardo, tra i principali utilizzatori del particolare strumento musicale.

Il percussionista e compositore 34enne è autore del primo manuale al mondo dedicato allo studio dell'handpan, nel 2017 ha partecipato a Italia's Got Talent.

"Per la prima volta, gli handpan sono saliti sul palco del Festival di Sanremo in diretta su Rai1! Onorato di averli suonati e di averli realizzati appositamente per il Festival e per la canzone di Emma Marrone! Siccome c'erano tanti strumenti nell'orchestra, a breve pubblicherò un video solo con i miei Lombardo Handpan per farvi sentire nel dettaglio cosa ho suonato sulla canzone. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito" scrive sul proprio profilo Facebook Loris Lombardo.