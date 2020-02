Meteo, Arpal conferma per oggi l'avviso meteorologico per forte vento di burrasca

Confermato per oggi, mercoledì 5 febbraio, l'avviso meteorologico per vento di burrasca forte su tutta la Liguria. Questo il bollettino diramato da Arpal.

E’ atteso, infatti, un nuovo rinforzo della ventilazione settentrionale nel corso della mattinata con valori fino a burrasca forte e raffiche di 70-80 km/h lungo le aree costiere di BC e parte orientale di A, in particolare allo sbocco delle valli. Saranno possibili, invece, raffiche superiori a 100 km/h sui rilievi. Progressiva attenuazione dei venti in serata a partire dalle aree costiere.

Le raffiche più intense si stanno verificando proprio nelle ore mattutine: i valori più elevati a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 139 km/h, Monte Pennello (Genova) con 122.8, Lago di Giacopiane (Borzonasca, Genova) con 115.6, Fontana Fresca (Sori, Genova) con 106.9, Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) con 99.4.

Per domani, giovedì 6 febbraio, da segnalare che le temperature minime saranno in sensibile diminuzione con locale disagio per freddo nelle zone interne mentre per dopodomani, venerdì 7 febbraio, non sono previsti fenomeni meteo particolari.

Già nella notte si è registrato anche un importante calo termico. Il valore più basso, -5.4, si è toccato a Sassello (Savona). Segue Ferrania (Savona) con -5.3, Montenotte Inferiore (Savona) con -3.8, Poggio Fearza (Imperia) con -3.7, Pratomollo (Genova) con -3.6. Nello spezzino minima di -0.3 a Padivarma.

Nelle città capoluogo di provincia queste le minime relative alle stazioni di riferimento (valori ancora leggermente superiori alle medie climatologiche): Genova Centro Funzionale 9.1 (+3), Savona Istituto Nautico 7.5 (+2), Imperia Osservatorio Meteo Sismico 5.7 (-1) e La Spezia 7.7 (+3).

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.