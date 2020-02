Come ristrutturare un bagno stretto e lungo

Un bagno lungo e stretto può sembrare piccolo e chiuso. Anche se non è possibile modificare le dimensioni effettive della stanza, è possibile farlo sembrare più spazioso.

Iniziando con il rimuovere il disordine e arredandolo con pochi accessori, in questo modo un piccolo bagno sembrerà già molto più grande.

Una scelta importante, sono sicuramente i colori, le trame e i motivi utilizzati per decorare un bagno, che possono creare l'illusione visiva di uno spazio più ampio e bilanciato, come i colori chiari come beige, bianco, grigio o pastello.

Per quanto riguarda pareti e soffitti: un trucchetto semplice per far sembrare la stanza più larga è applicare un colore della vernice, che è due o tre tonalità più scure rispetto al colore della parete più lunga, alla parete di fondo vostro bagno. Il colore più scuro fa sì che la parete si ritiri, creando l'illusione di una maggior larghezza.

Un'altra dimensione su cui agire per ampliare la percezione dello spazio è l’altezza. Inserendo un rilassamento in cartongesso infatti si può facilmente ottenere un effetto più proporzionato. Inoltre il controsoffitto permette l’inserimento di giochi di luce indiretta o l’uso di apparecchi a incasso che renderanno il vostro bagno più moderno.

Un unico grande specchio sul lato principale è da preferire alla scelta di tanti piccoli che creerebbero confuse illusioni spaziali.

Scegliere arredi dello stesso colore delle pareti aiuta a fondere le due cose per creare un aspetto uniforme e più ampio. Aggiungi maniglie e pomelli cromati lucidi ai cassetti e alle ante dell'armadio, darai un tocco scintillante allo spazio.

Anche la posizione del piatto doccia aiuta a percepire diversamente lo spazio. In un ambiente stretto è consigliabile preferire la doccia al fondo, questo permetterà di liberare la larghezza del bagno dall’elemento più ingombrante e allo stesso tempo vi consentirà di avere un piatto doccia di maggiori dimensioni. Il box doccia in vetro trasparente,infine offre una sensazione più spaziosa non costituendo una barriera visiva.

