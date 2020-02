Ad Albenga la conferenza "Donne e bambole: vite parallele"

Nuovo appuntamento della rassegna “Il doppio” organizzata dal DLF di Albenga in collaborazione con il Centro Pannunzio.

Venerdì 7 febbraio, alle ore 17,30, presso la biblioteca civica di Albenga in via Roma, si terrà la conferenza “Donne e bambole: vite parallele”. Pieranna Bottino, giornalista de “Il Piccolo” di Alessandria parlerà della sua bella e preziosa collezione di bambole in costume ed etnografiche.

La raccolta è ricca e spazia dalle bambole antiche, retrò e romantiche come le splendide “Lenci” in feltro di lana a quelle etniche, fatte con materiali poveri ma capaci di rappresentare in miniatura un mondo o un modo di vivere.

La sig.ra Bottino, che da 40 anni ricerca con passione e pazienza le sue “pupe”, presenterà anche il suo libro “Bambole del mondo – Storie e tradizioni” che, come ricorda l’autrice, ha lo scopo di “nobilitare” queste bambole, che tramandano usi, costumi, materiali e leggende, rendendole quindi protagoniste. La collezionista porterà in visione anche alcune delle sue preziose bambole.