Per il 5° anno consecutivo è partita l'attività del Comitato per la Cultura Civica all'Alberghiero e all'Ipsia di Finale Ligure

Il Comitato per la Cultura Civica che offre la sua collaborazione gratuita alle scuole superiori di Finale Ligure, per proporre attività didattiche utili a far conoscere ed amare il nostro territorio, per infondere le basi per il rispetto della natura e delle leggi, per diffondere la conoscenza dei beni comuni, da cinque anni trova collaborazione e disponibilità eccezionali nella Direzione Didattica del Migliorini e del Leonardo di Finale Ligure.

Anche quest'anno è infatti partita l'attività in oggetto che coinvolge i ragazzi che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, proponendo loro un piano di studi interessante, svolto da volontari che lo fanno con competenza e passione.

Quest'anno il gruppo del Comitato della Cultura Civica si è arricchito di ulteriori competenze che grazie all'adesione degli amici della protezione civile, della Croce Bianca e di Vita Nova, hanno implementato il monte ore e le attività da offrire alla scuola.

Nell'anno scolastico in corso, nell'ambito del progetto dei beni comuni da tutelare, avremo il Dr. Giancarlo de Benardi ed il Dr. Stefano De Palo del gruppo banca popolare etica che affronteranno il tema relativo agli acquisti ed ai risparmi etici e solidali. Nello stesso progetto si inseriranno anche L'A.I.B e la Protezione Civile di Finale Ligure che svilupperanno l'attività relativa alla prevenzione, agli infortuni ed alla sicurezza. Sempre nell'ambito "dei beni comuni da tutelare" Tiziana Bonora di "Vita Nova" proporrà una serie di lezioni relative alle relazioni (Ubuntu).

Come per gli anni precedenti il progetto: "L'area geografica del finalese e il suo ambiente naturale" verrà sviluppato con la solita professionalità dall'insostituibile Prof.or Gabriello Castellazzi che arricchirà le sue lezioni con la proiezione di video veramente interessanti.

Continua anche l'attività tesa a far conoscere e ad amare il nostro territorio ricco di storia, col progetto "Storia del Finale medioevale" condotto dall'Ing. franco Ripamonti, che oltre alle sue interessanti lezioni proporrà anche quest'anno delle visite ai nostri monumenti.

I volontari del Comitato per la Cultura Civica, che non possono fare a meno di ringraziare la Prof.ssa Eliana Massone per il suo insostituibile lavoro di collegamento con il mondo della scuola, torneranno ad incontrarsi a meta marzo per fare il punto dell'andamento dell'attività e proporre alla Direzione Didattica dei due Istituti finalesi, eventuali ulteriori ore da sviluppare in altre classi.