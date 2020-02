Albisola si tira indietro dal progetto Filobus e Pums, Caprioglio risponde a Garbarini: "Non abbiamo avuto un confronto, spero in un ripensamento"

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini ha bocciato e si è tirato indietro in merito alla proposta del comune di Savona di partecipare entro il primo di giugno ad un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, legato al trasporto filobus e non è tardata ad arrivare la risposta della prima cittadina Ilaria Caprioglio dopo l'incontro della settimana scorso che ha visto sedersi al tavolo proprio l'amministrazione albisolese e i comuni di Varazze, Celle, Albissola Marina, Quiliano e Bergeggi ma non Vado comunque incluso nel progetto.

"Il mio rammarico è dettato dal non avere avuto prima un confronto diretto con il sindaco di Albisola Superiore al fine di spiegargli come sussista una visione di insieme dell'intero comprensorio da parte dell'Università di Genova e di Tpl, di come l'amministrazione di Savona si stia battendo anche ai tavoli ministeriali per quelle opere necessarie al nostro territorio come l'Aurelia bis o il raddoppio ferroviario. È un peccato che Albisola Superiore perda questa occasione, si sarebbe trattato di un ottimo punto di partenza per tutti, soprattutto dopo che anche il sindaco Giuliano ha espresso, e di questo la ringrazio, la volontà di far parte del progetto" ha spiegato il sindaco di Savona.