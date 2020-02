Alice Salvatore (M5s) su Toscani: "Disgustose affermazioni, chieda scusa a tutti"

Commenta in una nota la capogruppo regionale e candidata M5S alla presidenza della Regione Liguria, Alice Salvatore: "Giunge anche a me la deprecabile frase dell'artista (?) Oliviero Toscani. Ospite lunedì pomeriggio alla trasmissione ‘Un giorno da pecora' su Rai Radio1, Toscani commentava la foto che lo ritraeva assieme a Luciano Benetton e al fondatore delle Sardine Mattia Santori. A indignare e disgustare me, i liguri e gli italiani tutti quanto dichiarato ai conduttori: 'Ma a chi interessa che caschi un ponte?', ha detto Toscani riferendosi alla tragedia del Morandi".

"Una frase agghiacciante, che ha gettato nel gelo più totale tutto lo studio di Radio1. A Toscani rispondiamo noi: sappiamo benissimo a chi interessa. Ai familiari delle vittime, a tutta la Liguria, a tutta l'Italia".

"E dire che l'"artista" con la sua mostra 'Ladro di felicità' è stato accolto con tutti gli onori a Palazzo Ducale, nel cuore di Genova. Toscani chieda umilmente perdono. Il PD intanto gli ritiri la tessera che gli ha consegnato nel 2018. E si prendano provvedimenti per questa affermazione a dir poco rivoltante".