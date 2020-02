Apicoltura, dalla Regione via al bando per l'acquisto di attrezzature

Con una delibera in data 17 gennaio, il dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro Settore Politiche agricole e della Pesca della Regione Liguria ha approvato un bando di concorso per domande di contributo riferite all'acquisto di attrezzature, arnie ed api regine e sciami, oltre all'effettuazione di ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e agli aggressori dell'alveare.

Beneficiari sono gli apicoltori in regola con l'anagrafe apistica nazionale, con eventuali priorità a giovani apicoltori, apicoltori in possesso di partita IVA o con laboratorio di smielatura registrato.

L'intensità dell'aiuto, per un importo minimo complessivo di contributo richiesto nella domanda non inferiore a 300 euro, varierà dal 50% per l'acquisto delle attrezzatura come smielatori e maturatori del miele, al 60% per l'acquisto di arnie, api regine e sciami.