Bianalisi arriva a Savona, Ardenti (Lega): "Eccellente prova di sinergia tra pubblico e privato nella sanità"

Paolo Ardenti, vice capogruppo Lega in Regione Liguria e Presidente II Commissione Regionale Sanità, ha presenziato oggi all'inaugurazione del nuovo macchinario di risonanza magnetica a cura del gruppo Bianalisi, che subentra a Omnia Medica negli ambulatori medici di via Pirandello a Savona (leggi QUI).

Commenta in merito Ardenti: "Il dibattito politico sulla sanità in Liguria è rimasto fermo sulla questione pubblico privato, oggi scopriamo che privati convenzionati come Bianalisi operano da anni in Regioni storicamente di sinistra come l’Emilia Romagna, quindi non è colpa della sinistra ma dei suoi rappresentanti liguri se nella nostra regione non si è mai sviluppato un giusto e corretto equilibrio tra pubblico e privato, questo ha avuto come unico risultato che i nostri cittadini vanno da troppo tempo a curarsi in realtà private di altre regioni.

Portare quelle realtà nel nostro ponente ligure non vuol dire solo non far spostare i liguri ma anche essere attrattivi per chi ligure non è e gettare le basi per un turismo sanitario che, sembra assurdo, la politica di chi governava la regione non ha mai voluto favorire".