Carcare, il gruppo consiliare "Lorenzi Sindaco" per troppe assenze chiede la decadenza da consigliere per Legario

"Il Gruppo Consiliare “Lorenzi Sindaco” ha ritenuto di dovere richiamare il Sindaco e la maggioranza consiliare al rispetto della normativa chiedendo di avviare la procedura di decadenza del Consigliere Francesco Legario (Capogruppo Lega Nord) che nell’anno 2019 ha accumulato molte assenze non giustificate per iscritto e nei termini previsti sia dallo Statuto e dal Regolamento Comunale".

Decadenza da consigliere, questa la richiesta del gruppo consiliare di minoranza nei confronti del consigliere leghista.

"Considerato che il Consiglio Comunale è costituito dai rappresentanti dei cittadini (Consiglieri Comunali) che li delegano a gestire la buona amministrazione dell’Ente Pubblico. Ciò detto, il ruolo delle minoranze è fondamentale poiché assolve alla funzione di stimolo, di controllo e di verifica non prevenuta per rendere al meglio l’esito della macchina amministrativa nell’interesse generale della Comunità - spiegano - E’ evidente che l’assenza dei consiglieri alle commissioni ed ai consigli comunali penalizza il risultato atteso dai cittadini poiché non tutte le decisioni assunte dalla maggioranza possono risultare soddisfacenti per il bene pubblico condiviso".

"Questi i numeri: Consigli Comunali convocati, n° 8 con 5 assenze ingiustificate; Riunioni Capigruppo, convocate n° 8 con 6 assenze ingiustificate; Riunioni delle Commissioni 1^ e 2^ convocate n° 11 con 9 assenze ingiustificate. Poiché il Sindaco e anche Presidente del Consiglio Comunale derogando alle disposizioni di legge non ha provveduto al rispetto dello Statuto e del Regolamento avviando la procedura di decadenza, ancora una volta nel rispetto e per la tutela dei diritti di rappresentanza dei cittadini il Gruppo Consiliare “Lorenzi Sindaco” si è visto costretto a surrogare l’inadempienza presentando la richiesta di avvio del procedimento per la decadenza del consigliere comunale Legario Francesco (Capogruppo Lega Nord) nel rispetto dell’art. 14 dello Statuto del Comune di Carcare dell’art. 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" conclude il gruppo consiliare.