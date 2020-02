Caso Toscani, il senatore Ripamonti attacca: "La Rai non lo inviti mai più, ci vuole rispetto delle vittime"

"La Rai non inviti mai più Oliviero Toscani. La frase pronunciata sul ponte Morandi faccia riflettere: le vittime di quella tragedia meritano solo rispetto. Chiedo ufficialmente che la radio-televisione pubblica italiana non dia mai più alcuno spazio a questo individuo. Con i colleghi senatori componenti della Commissione Vigilanza Rai abbiamo presentato un'interrogazione urgente perchè non e' ammissibile che sui canali Rai passino aberranti messaggi".

Il senatore della Lega Paolo Ripamonti è intervenuto sulle parole pronunciate dal fotografo.

"Chi ha perso tragicamente la vita, chi e' rimasto ferito fisicamente o psicologicamente e tutte le loro famiglie non possono subire l'umiliazione di vedere in Tv o ascoltare in Radio - magari anche pagato - un personaggio squallido che ha avuto il coraggio di dire 'ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola" conclude Ripamonti.