Albenga, nuova piazza sul Lungomare Doria: passa dal consiglio comunale la variante urbanistica

Durante il consiglio comunale di questa sera ad Albenga verrà trattato come punto all’ordine del giorno l'approvazione del progetto definitivo inerente i lavori di realizzazione di nuova piazza pubblica presso le aree ubicate sul Lungomare A. Doria.

L'opera, in prossimità della Lega Navale, verrà realizzata a scomputo degli oneri e della monetizzazione degli standard dovuti da privati per l’ampliamento di un immobile ivi esistente secondo quanto previsto dal Piano Casa.

Questa piazza, progettata dall’architetto Massimiliano Nucera, sarà delimitata da fioriere, panchine e arredo urbano in linea con quello presente sulla passeggiata. Si tratta di un’area di circa 1200/1300 metri quadri che, per dimensioni, supererà Piazza San Michele e che rivaluterà completamente la zona mare.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Questo intervento andrà a ridisegnare il frontemare nella zona della Lega Navale. Oltre a creare uno spazio molto ampio e utilizzabile come punto di aggregazione, potrà essere la location ideale per l’organizzazione di eventi fortemente attrattivi. Questo intervento rientra in quelli finalizzati a rivalutare il nostro bel Lungomare sia dal punto di vista urbanistico che turistico che è uno degli obiettivi della nostra Amministrazione.”

Il progetto, che era passato la prima volta in consiglio comunale lo scorso 30 agosto, questa sera vedrà la correzione di un errore meramente materiale e, trascorsi i termini del silenzio assenso per eventuali eccezioni da parte della Regione, si disporrà l’efficacia della variante urbanistica relativa al cambio di funzione dell’area che passerà da servizi religiosi a verde attrezzato.