Albissola, bruciano il legname in spiaggia ma il forte vento spinge il fumo nel centro storico: la rabbia dei cittadini

Il legname da incendiare deve essere raccolto e accumulato sulla spiaggia diviso ad esempio da carta, plastica e gomma, che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa sui rifiuti; non deve contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento; le cataste devono essere di piccole dimensioni, inferiori a tre metri cubi e deve essere garantito il contenimento della cenere in modo da evitarne la dispersione.

Le operazioni, aspetto importante, devono essere effettuate in condizioni di vento favorevole all'allontanamento dei fumi dal centro abitato e costantemente sorvegliate per permettere l'immediato spegnimento in caso di pericolo per la popolazione o i luo-ghi circostanti.