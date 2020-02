Buon Compleanno, #Cosavuoichetilegga! Primo anno di attività per l'associazione nata nei comprensori loanese e albenganese

"Siamo lieti di festeggiare oggi il primo anno di costituzione dell'Associazione di Promozione Sociale (APS) #Cosavuoichetilegga", dichiarano i promotori dell'associazione.

Il progetto nasce e opera sul territorio come gruppo spontaneo nel 2013 da un'idea di Monica Maggi e diventa associazione il 6 febbraio 2019.

“Siamo molto contenti di questo meraviglioso anno passato insieme come gruppo. Tante le iniziative organizzate in collaborazione con enti, associazioni e realtà culturali presenti sul territorio. Dalle letture on the road nelle piazze alle presentazioni di libri, dalle proposte di lettura teatralizzata allo spettacolo teatrale Sale d'attesa, dalle letture condivise in biblioteca alla partecipazione a progetti di valorizzazione del patrimonio storico locale, dalle letture al Rifugio a quelle in Grotta a quelle in tournèe sul lago Maggiore e molto altro.

Siamo grati di aver incontrato, conosciuto e condiviso con persone le nostre letture. Grazie di cuore vi abbiamo donato una lettura ci avete donato il vostro ascolto, tutto questo ci ha arricchito come persone e lettori” dice Irene Ciravegna presidente dell'associazione.

“Oggi sono molto felice - dice Monica Maggi, anima storica del gruppo – L'associazione rappresenta per me un punto di arrivo e di partenza di un'idea/progetto che dal 2013 ha prodotto eventi e cultura sul territorio. L'Associazione rilancia e dà gambe più forti all'idea iniziale grazie alla forza del gruppo che si è formato. Stiamo progettando con lo stesso entusiasmo l'attività per il 2020 continuate a seguirci, a sostenerci ed a collaborare con noi”.

“Nel corso di questo anno i progetti proposti si sono sviluppati e concretizzati grazie al contributo e le competenze di tutte – spiega Paola Paolino, alias Dottoressa Curamalicri, che prescrive rimedi letterari per ogni malanno - tutte noi siamo accanite lettrici e insieme abbiamo elaborato idee e iniziative che via via sono diventate delle vere e proprie performance”.

“In questo ultimo anno, abbiamo messo in scena diversi eventi che combinano lettura, teatro e danza – prosegue Loredana Polli – e che hanno avuto un bellissimo riscontro da parte del pubblico che calorosamente ci ha dimostrato il suo affetto. Un grazie di cuore per questo apprezzamento, che ci dà l'energia per poter proseguire nelle nostre proposte”.

"#cosavuoichetilegga? Ha avuto, in questo anno, anche una vocazione sociale, -evidenzia Susy Minutoli - trattando attraverso letture e teatro tematiche di attualità su cui riflettere (disabilità, violenza contro le donne, adolescenza, ecc.ecc.). Inoltre abbiamo realizzato attività specifiche per i bambini e per i loro genitori ed azioni che hanno stimolato l’avvio alla lettura, alla relazione e all’ascolto".

"#cosavuoichetilegga? E’ formato dalle 7 fondatrici - conclude Graziella Ghezzi - ma anche da molti altri amici che nel corso del tempo leggono, scrivono, danzano, suonano e partecipano alle nostre performance e a tutti coloro che vorranno unirsi a noi. FANNO PARTE DEL GRUPPO LETTORI oltre ai fondatori : Paola Paolino, Susy Minutoli, Monica Maggi, Graziella Ghezzi, Loredana Polli, Michele Marziano, Irene Ciravegna, Heera Franco Carola, Mauro Pinzone, Giancarlo Enrico, Titti Minacapilli, Sara Ogando dos santos, Sonia Angarano, Simonetta Tassara, Micaela Verganesi, Antonietta Rembado … E tanti amici che sporadicamente si aggiungono a leggere con noi Vera Bonaccini, Alida Perelli, Lara Giurdanella,Tina Milazzo, Tiziana Guglieri, Silvio Massolo, Alfredo Sgarlato..."