Calizzano, dalla Regione 150 mila euro per la regimazione delle acque nel centro storico

Regimazione delle acque nel centro storico. Verrà utilizzato per questo intervento il finanziamento (pari a 150 mila euro) concesso dalla Regione al comune di Calizzano nell'ambito del decreto di approvazione del Piano di riparto dei fondi di Protezione civile per l’annualità 2020.

"Siamo molto soddisfatti, ancora una volta il nostro comprensorio è stato ascoltato - commenta il sindaco Pierangelo Olivieri - Il maltempo del 2018 ha aggravato questa situazione, già pesantemente compromessa dall'alluvione 2016".

Ma non è tutto, come spiega il primo cittadino: "Oltre al ripristino e messa in sicurezza delle acque, stiamo valutando, usando risorse proprie, se intervenire anche sull'aspetto del nostro centro storico. Un intervento mirato per la valorizzazione della nostra borgata".