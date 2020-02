Carcare, lo scrittore Enrico Galiano ha incontrato gli studenti del Liceo Calasanzio

Lo scrittore Enrico Galiano incontra gli studenti delle classi seconde del Liceo Calasanzio di Carcare.

È successo venerdì 31 gennaio in un'aula Magna gremita di ragazzi desiderosi di incontrare lo scrittore di origini friulane venuto a raccontare la storia della sua vita attraverso quattro suoi desideri: l'essere calciatore, scrittore, insegnante ed avere una fidanzata.

Galliano ha invitato gli studenti a non rinunciare mai ai propri sogni, tenere sempre alta l'asticella dei propri obiettivi e direi di no a chi dice che non sei abbastanza bravo o capace. "Come Icaro che voleva raggiungere il sole ma gli si sono sciolte le ali. Non era Icaro a sbagliare ma le ali che non erano adatte! "I Liceali hanno risposto facendo domande sui suoi romanzi "Tutta la vita che vuoi" e "Più forte di un addio".