La Riserva Bianca di Limone Piemonte continua la sua stagione invernale con tariffe adatte a tutti gli appassionati

Sole e 80 km di piste per chi ama sciare e per chi ha deciso di iniziare. La Riserva Bianca di Limone Piemonte continua la sua stagione invernale proponendo tariffe adatte ad ogni necessità. Per chi ha deciso di non perdere nemmeno un giorno sulle piste è stata infatti ideata la “stagionale 2019-2020” con un profilo per gli adulti e uno per i ragazzi.

Per quanto riguarda gli adulti sarà possibile scegliere tra la tariffa stagionale normale e quella fedeltà. Tutte le informazioni suo prezzi e l'acquisto online direttamente sul sito https://riservabianca.it/tariffe/#stagionali

Per i ragazzi e gli universitari è stata invece ideata una speciale tariffa, acquistabile esclusivamente online o attraverso Easycampus. Per maggiori informazioni è possibile visitare la sezione tariffe della Riserva Bianca. Le riduzioni per età vengono concesse solo in presenza della persona interessata, munita di un documento d’identità o codice fiscale attestante l’età.

La Riserva Bianca è sempre più “family”: acquistando uno skipass giornaliero adulti a tariffa piena per un genitore sarà possibile acquistare a tariffa ridotta lo skipass giornaliero per i propri figli

Per qualsiasi ulteriore informazioni e per rimanere aggiornati sulle promozioni, che il pink friday e molte altre iniziative, consultate il sito https://riservabianca.it/