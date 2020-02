Lotta al dissesto idrogeologico: due interventi per 700 mila euro a Bardineto

Venerdì scorso, nella sala Colombo della Regione Liguria, si è tenuta la conferenza stampa per la firma del decreto di approvazione del Piano di riparto dei fondi di Protezione civile per l’annualità 2020, pari complessivamente a 142 milioni di euro. Tale Piano verrà inviato al Dipartimento nazionale della Protezione civile per il via libera definitivo.

Tra i comuni finanzianti anche quello valbormidese di Bardineto, con una somma pari a 700 mila euro. "E' stata fatta un'assegnazione. Aspettiamo l'ufficialità. Tale somma comunque riguarda la lotta al dissesto idrogeologico" spiega il primo cittadino Franca Mattiauda (danni provocati dall'alluvione 2018 ndr).

Sono due gli interventi inseriti nel Piano: il primo da 300 mila euro che riguarda il ripristino delle scogliere nelle località Principi e Catalano lungo il rio Gorra; il secondo da 400 mila euro per la realizzazione di opere di protezione in località Frascheri, sempre lungo il rio Gorra, mediante la realizzazione di scogliere.