Murialdo riceve 100 mila euro per la lotta al dissesto idrogeologico

100 mila euro per la lotta al dissesto idrogeologico. E' quanto previsto al comune di Murialdo nell'ambito del Piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020.

Il documento è stato firmato venerdì scorso in Regione dal presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018 Giovanni Toti. Tale Piano verrà inviato al Dipartimento nazionale della Protezione civile per il via libera definitivo.

"La Regione ha fatto un'assegnazione, aspettiamo la convalida di questo finanziamento. L'intervento in atto, tenuto conto della cifra stanziata, dovrebbe riguardare la messa in sicurezza dell'aggravamento di una frana in località Calcinere" spiega alla nostra redazione il sindaco di Murialdo Giacomo Pronzalino.