Calice in lutto: scomparso a 90 anni l'ex sindaco, il Cavalier Luigi Bolla

Perde un pezzo importante della propria storia recente la popolazione di Calice Ligure.

All'età di 90 anni si è infatti spento l'ex sindaco Cavalier Luigi Bolla, primo cittadino della località dell'entroterra finalese per ben 16 anni. Era infatti stato eletto in tre mandati differenti: dal 1964 al 1975 per tornare al poi al Municipio di Piazza Massa dal 1990 al 1995.

Oltre alla carica di sindaco, Bolla, che nella vita era stato impiegato di Coldiretti, nel corso della sua carriera aveva ricoperto anche la funzione di presidente della Comunità Montana Pollupice.

Un pensiero per la sua scomparsa è giunto dall'attuale amministrazione cittadina: "L'amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio per la morte del Cavaliere Luigi Bolla. A lui il ringraziamento per l'impegno dedicato alla comunità calicese negli anni. Alla figlia Fulvia giunga il nostro affettuoso abbraccio per la perdita del caro papà da parte di amministratori e personale comunale".

L'ultimo saluto sarà portato domani, alle 10.30 presso la chiesa parrocchiale di San Nicolò in Calice.