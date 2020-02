Ceriale, violenta lite tra pregiudicati: sospesa per un mese la licenza al kebab "Sara"

È stato notificato in giornata dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Albenga al titolare di un esercizio etnico "Sara" per la vendita di kebab e pizze da asporto, in via Mimose, un provvedimento di sospensione di 30 giorni, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, emesso dal Questore di Savona, su richiesta dell’Arma ingauna.

Il provvedimento è scattato in via d’urgenza a seguito di una violenta lite tra pregiudicati accaduta mercoledì notte all’interno dell’esercizio, già teatro di disordini e commissioni di reati.

La rivendita di kebab di via Mimose era già stata il 7 settembre 2019 al centro di una indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Albenga, che portò al ritrovamento di denaro falso, di capi d’abbigliamento contraffatti e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di tali fatti, i carabinieri avevano richiesto al Questore il provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni puntualmente arrivato e notificato all’esercente. Con il provvedimento notificato stamattina, emesso dopo una serie di controlli effettuati dai carabinieri, il kebab rimarrà chiuso altri 30 giorni.