Savona: auto si ribalta in via Giovanni Tissoni (FOTO)

Incidente in via Giovanni Tissoni a Savona. Una persona, per cause da accertare, ha perso il controllo della propria autovettura, ribaltandola.

Sul posto è intervenuta la squadra 11 della Centrale Operativa dei Vigili del fuoco di Savona che ha contribuito ad estrarre il guidatore, un uomo di circa 80 anni, dalle lamiere dell'autovettura, dopodiché ha svolto le operazioni di messa in sicurezza dell'area, dal momento che il mezzo aveva sparso benzina e olio sull'asfalto.

Per permettere queste operazioni è stato chiuso al traffico il tratto di strada interessato.

I militi della Croce Rossa Savona hanno provveduto a trasferire il guidatore ferito in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Fortunatamente l'uomo non è grave.