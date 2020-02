Esposta la statua di Andrea Doria al Museo della Marineria di Loano

All'interno del museo è possibile ammirare anche un'altra opera a dir poco meravigliosa di G. Marano, ovvero la galea San Matteo divisa in tre sezioni, con all'interno i dettagli della vita di bordo, ricostruiti in maniera impeccabile: ad esempio, è possibile ammirare Andrea Doria che discute dei progetti insieme al capitano Gian Andrea Doria, il giovane ufficiale loanese Richero ed altri personaggi della storia.

L' artista ligure, noto anche per il Cristo sulla croce scolpito e donato alla chiesa di San Pio X di Loano, ha collaborato nel 2018 e nel 2019 con la produzione della serie cinematografica ligure Game of Kings, ricreando oggetti di scena custoditi tutt'ora nella sede dell'associazione culturale genovese D&E Animation, come la scacchiera vichinga e gli oggetti in legno che arricchivano di particolari pregiati le camere dei nobili.