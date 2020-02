Il Rotary Club francese La Seyne in visita alla città ed ai colleghi di Varazze

Una giornata di simpatia e di cordialità, quella di domenica 2 febbraio 2020 a Varazze, per la visita del Rotary Club La Seyne Cap Sicié (Toulon), ospite del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, effettuata al fine di coordinare iniziative di carattere culturale e di impegno sociale, secondo lo Statuto Rotariano.

Accolti dalla Presidente Alessandra Bonanni, accompagnata da un gruppo si soci, i graditi "cugini" d’oltralpe sono stati guidati da Adriano Mantero e Mario Traversi, dell'Associazione Culturale "U Campanin Russu", in un percorso di storia e di cultura, con tappe nel Santuario della SS. Trinità (S. Caterina) e nella Parrocchia Collegiata di S. Ambrogio, dove hanno potuto ammirare le opere d'arte e di fede ivi custodite, ricavandone un'ottima impressione.

Sono seguiti alcuni cenni sull'origine della città e della sua storia cantieristica, quasi un gemellaggio con "La Seyne", sede di un importante cantiere navale dove diversi varazzini avevano lavorato negli anni '20 e '30.

Traversi ha anche ricordato come nel cantiere, da lui visitato in passato, aveva lavorato anche Giuseppe Saragat, il futuro Presidente della Repubblica, esule durante il ventennio fascista.

Molto soddisfatti per l'accoglienza e per quanto appreso dai volonterosi "Ciceroni", assistiti dalla presenza del dottor Alfredo Gandolfo, già presidente del sodalizio varazzino, i Rotariani francesi sono ripartiti per La Seyne, arricchiti di una nuova interessate esperienza e di una pubblicazione sulla storia dell'insigne Collegiata di S. Ambrogio, donata loro dal Parroco don Claudio Doglio.

Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, come dichiarato dalla Presidente Alessandra Bonanni e dalla dinamica segretaria Elisa Bribò, varerà prossimamente altre iniziative culturali, con lo scopo di far conoscere a soci e ospiti la storia e le tradizioni di Varazze.