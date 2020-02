Loano, in Sala del Mosaico la mostra "Acqua in vetro"

Dal 7 al 21 febbraio la Sala del Mosaico di Palazzo Doria a Loano ospiterà la mostra “Acqua in vetro”. L'esposizione è stata organizzata dall'Acqua Minerale Calizzano in collaborazione con l'istituto di istruzione superiore “Giovanni Falcone” di Loano e gode del patrocinio del Comune di Loano.

La mostra è composta dalle opere realizzate dagli studenti delle classi terze e quarte del corso di grafica dell'istituto Falcone di Loano nell'ambito della seconda edizione del contest creativo lanciato lo scorso anno dall'azienda.

I partecipanti sono stati invitati a ideare una creatività grafica (in totale 14) sul tema de “L'ecologia e la sostenibilità ambientale”. Le grafiche sono state utilizzate per la creazione e stampa del calendario 2020 dell’azienda. L'inaugurazione è in programma venerdì 7 febbraio alle 11 e la mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.